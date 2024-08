FOTO – Giglio di Mare in pericolo l’appello del Prof Peretti | Non raccogliamoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDiventa sempre più raro, nei pressi della battigia, imbattersi nel suggestivodel, una pianta in via di estinzione e che ha bisogno di progetti di salvaguardia, così come sta già avvenendo in zone particolarmente sensibili a questi temi. Ilmarino colonizza le spiagge e contribuisce alla formazione delle dune litoranee poste generalmente entro i 50 metri dalla linea di battigia (è specie caratteristica di habitat tutelati dalle direttive Europee). “La base dalla quale partire per difendere questa pianta preziosa – spiega ilessore Vincenzodella Federico II – è quella più semplice: non raccoglierlo. Come tante altre specie peculiari degli ambienti dunali, sta diventando via via sempre più raro a causa dello sfruttamento delle coste a scopi balneari che provoca la progressiva scomparsa dei suoi habitat prioritari.