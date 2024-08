Cremona l’azienda leader mondiale nella costruzione di molini assume 15 richiedenti asilo | Speriamo di confermarli tutti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Quindici, in attesa del permesso permanente, originari di diversi Paesi africani sono stati selezionati per frequentare un corso di alfabetizzazione e formazione di base organizzato dalOcrim didiper la macinazione di grano e mais, che a partire da settembre liràa tempo determinato. Vengono da Burkina Faso, Egitto, Camerun, Guinea, Costa d’Avorio e hanno un’età media 24 anni. Mohamed Sief Eldeen Ali ne ha 27 anni, è egiziano e ha deciso di raccontare a ilfattoquotidiano.it la sua storia, come e perché è arrivato in Italia, e cosa si aspetta dalla futura esperienza lavorativa. In Egitto ha iniziato a lavorare da bambino, ha fatto l’elettricista e poi il giardiniere.