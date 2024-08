Contrasto alla droga Polizia locale arrivano il test della saliva e l’unità cinofila

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Nuove tecnologie da impiegare nella lottae per garantire sempre più sicurezza sulle strade. Il comandodi Cesena ha acquistato un dispositivo elettronico che consente sia l’analisi tempestiva di presunte sostanze stupefacenti sequestrate, sia dei campioni diprelevati ai conducenti dei veicoli in transito. Lo strumento è entrato in dotazione graziedisponibilità di risorse regionali assegnate al Comune di Cesena nell’ambito del bando per il finanziamento delle polizie locali. "L’implementazione di dispositivi digitali da utilizzare su strada – commenta l’assessoresicurezza Luca Ferrini – consente al nostro corpo didi essere preparato a ogni evenienza nell’ambito delle attività quotidiane di monitoraggio e presidio del territorio.