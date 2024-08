Chiesa ortodossa estone si stacca dal patriarcato di Mosca

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il consiglio delladeldi(Coepm) ha adottato oggi un nuovo statuto, dal quale è stato eliminato il riferimento aldi, cambiando la propria denominazione ufficiale in. Lo comunica il portale internet della televisione. Secondo quanto dichiarato dal consiglio del Coepm, la decisione è stata presa, dietro l'insistenza del governo di Tallinn, per ottenere maggiore indipendenza daldi. Come già annunciato alla fine dello scorso luglio, dopo aver cambiato gli statuti, la Coepm intavolerà nel prossimo autunno delle trattative con laapostolicaper poter unire tutti gli ortodossi presenti in Estonia sotto un'unica denominazione.