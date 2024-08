Cent’anni di storia dagli ’adili’ a oggi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Si intitola "L’evoluzione della Polizia municipale nelladi Cesena", dall’edilato dell’800 alla Polizia locale del 2000. È un corposo ed esaustivo volume che raccoglie le ricerche di Giampaolo Grilli, cesenate, assistente scelto della Polizia Municipale di Cesena, laureato in Criminologia applicata per l’investigazione e la sicurezza. Grilli è ufficiale del corpo militare volontario della Croce Rossa e nel 2012 è stato insignito del cavalierato al merito della Repubblica. La pubblicazione viene editata, insieme ad una mostra permanente allestita presso la caserma sempre per iniziativa di Grilli, col sostegno del Gruppo Sportivo di Polizia locale. L’esposizione contiene cimeli, documenti e fotografie, per celebrare il primo centenario del Corpo dei vigili urbani di Cesena.