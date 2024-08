Caccia ai due violentatori Targhe delle auto al setaccio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Un lavoro attento e meticoloso. Per riuscire a dare un volto e un nome ai due uomini che tra il 5 e il 6 agosto scorso hanno fatto salire a bordo della lorouna ragazza di 16 anni, offrendole cannabis da fumare e poi abusando di lei, prima di lasciarla sola, spaventata e confusa in mezzo alla strada. La Procura di Rimini – pm Davide Ercolani – ha ipotizzato nei confronti dei due presunti assalitori l’ipotesi di violenza sessuale di gruppo aggravata dalla cessione degli stupefacenti. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Riccione, che già in più di un’occasione hanno avuto modo di ascoltare il racconto della minorenne, accompagnata dai suoi genitori e da una psicologa. Si cerca di ricostruire le ore che hanno preceduto il fatidico incontro, che a quanto pare sarebbe stato concordato sul web – forse in una chat di Telegram – dietro il pagamento di 300 euro.