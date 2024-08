Atletica Duplantis riparte da Losanna | 6 15 e record del meeting

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Armandè ripartito dadopo la medaglia d’oro con tanto di nuovodel mondo (6.25) alle Olimpiadi di Parigi 2024. Lo svedese ha vinto la gara di salto con l’asta come da pronostico e ha ritoccato ildelche già gli apparteneva. Dopo un percorso netto a 5.62, 5.82, 5.92 e 6.00, il fuoriclasse 24enne è riuscito a superare al terzo tentativo anche 6.15, alzando così il primato dia due anni dal 6.10 saltato il 26 agosto 2022. Tutto facile perche ha deciso però di fermarsi senza tentare l’attacco a 6.25. Niente da fare ovviamente per i rivali. Lo statunitense Sam Kendricks è stato impeccabile fino a 5.92, ma ha rimediato tre errori nella misura successiva. Terzo posto per il norvegese Sondre Guttormsen (5.82), che si gode comunque il suo season best e la compagnia speciale in gara di una leggenda dello sport mondiale.