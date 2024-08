Vuelle Le mille ambizioni di Eric Lombardi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) E’ uno dei volti nuovi di questache intriga di più la tifoseria. Erik, classe ’93, porta in dote non solo il suo straripante atletismo al pacchetto lunghi, ma anche la sua notevole esperienza visto che la sua carriera è ormai entrata nella piena maturità tecnica. Pur di trasferirsi a Pesaro non ha esitato a sciogliere il suo contratto con Brindisi: un merito che va ascritto a Sacripanti, che a questo ragazzo aveva dato fiducia in Nazionale Under 20 quando vinsero insieme l’oro agli Europei del 2013 in Estonia. "Il primo motivo è che ritrovo un coach che mi ha già allenato e quindi conosce le mie caratteristiche, sa come gioco. Il secondo motivo è l’ambizione di riuscire a riportare una piazza come Pesaro in serie A".