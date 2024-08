Viva Servizi | Abbatteremo le dispersioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) "Verificare le problematiche relative alle criticità presentate dal sindaco Debora Pellacchia (foto) per quanto concerne l’erogazione delo idrico e ritrovarsi nelle prossime settimane per fare il punto ed aggiornare priorità e programmazione". E’ questa la sintesi dell’incontro avvenuto ieri tra i vertici di, presenti il presidente Andrea Dotti e il direttore Moreno Clementi, la sindaca Deborah Pellacchia, assessore ai Lavori pubblici Francesco Fiorentini e dirigenti del Comune di Serra San Quirico. Al centro i numerosi guasti e perdite della rete idrica i quali sono stati segnalati nell’ultimo periodo dai cittadini e di cui si è fatta portavoce la nuova amministrazione comunale. Un problema che in alcuni casi si protrae da tempo ma che in questo periodo di siccità balza ancora di più agli occhi.