Vela America’s Cup 2024 | altro disalberamento in allenamento per Alinghi

(Di martedì 20 agosto 2024) A due giorni dal via delle regate preliminari della 37esimaCup di, c’è stato unperRed Bull Racing. L’incidente, per fortuna senza conseguenze per l’equipaggio, è avvenuto oggi ina Barcellona. Per il team svizzero è secondo episodio di rottura dell’albero. “Oggi c’è stato un guasto all’impianto durante la prima fase disu BoatOne. Tutti a bordo sono al sicuro, un’indagine sarà condotta a tempo debito. Nel frattempo, il team rimane completamente concentrato sulle prossime gare“, ha dichiarato Silvio Arrivabene, direttore generale di del team elvetico. “Gli eventi accaduti oggi sono stati decisamente sorprendenti, in particolare se si considerano le condizioni climatiche. Navigavamo con una bella brezza di circa 13 nodi e all’improvviso l’albero ha ceduto.