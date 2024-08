US Open Sinner a caccia del secondo Slam | cosa dicono le quote

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 20 agosto 2024) New York, 20 agosto 2024 – Jannikrisponde presente dopo un periodo delicato e conquista il titolo a Cincinnati, quinto successo del 2024, quindicesimo in carriera. Ora, per l’attuale numero uno del ranking, il sogno si chiama US, per quello che sarebbe ildell’anno dopo la prima volta in Australia a gennaio.è il Re di Cincinnati: Tiafoe ko in 2 set Come riporta Agipronews, per i bookmaker la missione è ampiamente alla portata dell’Azzurro, offerto a 2,75 su Sisal e 3 su Betflag, di poco dietro al favorito Carlos Alcaraz, reduce dai successi in fila al Roland Garros e Wimbledon, il cui tris è dato tra 2,25 e 2,50 mentre si gioca a 3 il primostagionale di Novak Djokovic, reduce però dal trionfo olimpico a Parigi.