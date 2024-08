Uccise il figlioletto la sentenza | Agì con nitida consapevolezza Nessuna infermità rilevante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Quando Amanda Guidi ha soffocato ildi un anno voleva uccidere. O almeno ha accettato la possibilità che la sua azione arrivasse alle più estreme conseguenze. Il tutto senza essere in una situazione di incapacità di intendere e volere giuridicamente, nonostante le sue problematiche psichiatriche. Sono racchiusi in 36 pagine i motivi che hanno convinto la corte d’Assise a condannare la 32enne ferrarese a 22 anni di reclusione per l’omicidio del figlio minore, il piccolo Karim Toumi, avvenuto nel lettone della loro casa di via degli Ostaggi. Il documento, depositato a tre mesi dalla, si muove lungo due binari. Il primo riguarda l’imputabilità di Guidi. Il secondo, l’intenzionalità del gesto. L’imputabilità. Da quella maledetta mattina di giugno del 2021, consulenti e periti hanno fornito la propria lettura sulle condizioni di Amanda Guidi.