Traffico Roma del 20-08-2024 ore 14 | 30

(Di martedì 20 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in Viale Palmiro Togliatti carreggiata ridotta all’altezza di via chiovenda in direzione Casilina per la caduta di un ramo in via Archimede e invece è vietato il transito all’altezza di via tortolini a causa di un danno alle condotte dell’acqua e intanto proseguono i lavori sulla sopraelevata della tangenziale con la chiusura solo in direzione San Giovanni infine l’invito a circolare con cautela nella galleria Giovanni XXIII perché l’impianto di illuminazione sta funzionando in modo parziale In collaborazione con Luce Verde infomobilità