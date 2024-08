Sub Vvf all' interno del Bayesian ' è una piccola Concordia'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Non sono stati ancora individuati i 6 dispersi e gli speleo sub dei vigili del fuoco che sono appena entrati nel, il veliero di 50 metri affondato ieri al largo di Palermo, si sono trovati davanti "unain piccolo". Dopo la prima immersione dei sommozzatori, effettuata nella giornata di ieri e nel corso della quale è stato recuperato un corpo che era all'esterno della nave, è il responsabile della comunicazione in emergenza del comando generale dei Vigili del Fuoco, Luca Cari, a spiegare le prossime fasi delle ricerche e le difficoltà che i pompieri stanno incontrando, a partire dai tempi di immersione, che sono molto stretti. Le squadre, spiega Cari, "sono composte da 2 speleo sub che devono affrontare difficoltà notevoli. A quella profondità infatti, possono rimanere sott'acqua per 12 minuti massimo, di cui due servono per scendere e salire.