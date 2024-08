Stasera ospite la poetessa Nanda Anibaldi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) La(foto) oggi sarà a Sirolo dalle 21.30 all’archivio Enriquezlab in via San Lorenzo nel contesto prestigioso del Premio nazionale Franco Enriquez a cura di Paolo Larici. La scrittrice affronterà il tema ’La poesia del teatro il teatro della poesia’ e sarà accompagnata dalle letture di Elisa Ravanesi.e direttrice del Piccolo museo della poesia e presidente della Casa-museo Arnoldodi Monte Urano. "La poesia di– commenta il critico Antonello Trombadori – è semplice, lineare, quasi volutamente riduttiva, al puro e semplice suono della parola, di un intenso, travaglio, non superato dolore.