Sinner e antidoping Perchè perde punti e montepremi nonostante sia innocente?

(Di martedì 20 agosto 2024) Roma, 20 agosto 2024 – Jannikè un fenomeno. Ora anche i più scettici, o coloro che come sport amano massacrare i nostri campioni Azzurri, saranno obbligati a ricredersi. Già,Jannik in questi mesi ha continuato a vinceresia stato trovato positivo ad un testlo scorso aprile, positività per cui è già stato scagionato dall’International Tennis Integrity Agency (ITIA). Un macigno sulla testa che quasi chiunque non avrebbe avuto le spalle abbastanza larghe per sopportarlo. Quasi, appunto. Lui sì. Foto: FITP – Facebookpositivo all’, ma è scagionato: cos’è successo La vicenda è ormai nota: nel sangue del numero uno del mondo (ogni tanto fa bene ricordare di chi si sta parlando) sono state trovate tracce di Clostebol, per un totale di meno di un miliardesimo di grammo.