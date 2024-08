Sempre più poveri Redditi in picchiata ma spese in aumento | Famiglie in difficoltà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) Grosseto, 20 agosto 2024 – Gli stipendi diminuiscono e i costi salgono. Così i grossetani sonopiùe sono costretti a spendere più di quanto potrebbero. A certificarlo è l’ultimo report della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno che mette in fila i numeri di quello che è lo stato di salute dell’economia tra la provincia di Grosseto e di Livorno del 2023. L’aspetto curioso dell’indagine è che in Maremma: "Il valore reale dei consumi supera la capacità di acquisto del reddito disponibile". Tradotto in soldoni: i costi da sostenere sono più alti delle entrate. In verità in provincia di Grosseto non è una novità. Il territorio non si è ancora ripreso dalla botta del Covid che ha mandato a terra iche non si sono rialzati negli ultimi anni, come accaduto invece a Livorno.