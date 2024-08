Scandali al sole i più famosi amori estivi dei vip

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) L'amore che resiste al passare del tempo va ben oltre i soliti cliché e, ovviamente, non è legato alle stagioni. L'estate, tuttavia, sembra presentare davvero tutti gli ingredienti per accendere passioni travolgenti: mare,, tramonti sugg, falò in spiaggia, camminate ad alta quota in mezzo alla natura, canzoni romantiche e serate spensierate. I sondaggi Secondo un sondaggio condotto dalla community del portale Matrimonio.com, 4 coppie su 10 che resistono nel tempo sono nate proprio da un amore estivo. Infatti, il 40% degli intervistati ha rivelato che il loro rapporto con il futuro coniuge è iniziato come una semplice avventura estiva, che nel tempo si è trasformata in qualcosa di più profondo e duraturo.