Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la vittoria a Cincinnati? L’assegno è a sei zeri!

(Di martedì 20 agosto 2024)ha vinto il Masters 1000 di, travolgendo il padrone di casa Frances Tiafoe per 7-6, 6-2 nella finale andata in scena sul cemento statunitense. Il numero 1 del mondo, reduce dalle sofferte affermazioni contro il russo Andrey Rublev e il tedesco Alexander Zverev, ha tenuto a bada l’insidioso americano e ha conquistato il secondo Masters 1000 della stagione dopo quello di Miami. Il fuoriclasse altoatesino ha saputo contenere i fastidi all’anca e si è così regalato il quinto sigillo di questa annata agonistica. Il vincitore degli ultimi Australian Open, reduce dai ko patiti ai quarti di finale di Wimbledon e del Masters 1000 di Montreal, ha saputo battere un colpo e si lancia così con più ottimismo verso gli US Open, ultimo Slam della stagione che inizierà il prossimo 26 agosto a Flushing Meadows.