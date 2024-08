Quanti punti perde Sinner? Sottratto il bottino di Indian Wells la nuova classifica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024)2024: Jannikesce in semifinale, battuto dallo spagnolo Carlos Alcaraz, ma incamera 400per il ranking ATP. Oggi queivengono tolti all’azzurro, a causa di una non negatività riscontrata da un test effettuato nel corso del torneo. Ora che la vicenda è conclusa, con l’accertamento della contaminazione colposa e non dolosa, con l’azzurro che è stato ritenuto innocente per quanto accaduto,è stato privato deiguadagnati nell’occasione, per responsabilità oggettiva, anche per quel che compete i membri del suo team.