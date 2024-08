Ponte San Pietro autobus in fiamme alla stazione | nessun ferito

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 20 agosto 2024)San. Grave incendio aSanintorno alle 11 di questa mattina, martedì 20 agosto: unha preso fuoco in via Adamello, non distante dfermata della. Il mezzo inè uno dei pullman sostitutivi della ditta ‘Passera’ – utilizzati per il trattoSan-Bergamo – che permette ai pendolari di raggiungere la città durante i lavori del raddoppio. Non risultano esserci feriti, l’autista e i passeggeri (dipendenti dell’azienda) sono riusciti a scendere in tempo prima del divampare delle. Viabilità interrotta a tratti in via Locatelli e via Sabotino verso la, mentre via Adamello rimarrà chiusa al traffico finorimozione del mezzo pesante.