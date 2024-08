Ospedale rimasto senza medico Ma la giunta smentisce gli allarmi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Torna a infuocarsi il dibattito sulle turnazioni ospedaliere a Matelica, dopo le critiche del gruppo di minoranza Scegliamo Matelica a seguito del pensionamento,sostituzione, delPietro Valeriani. Dopo le rassicurazioni dell’assessore Rosanna Procaccini sulla copertura da parte dei medici di Camerino, domenica nella struttura sanitaria cittadina è apparso un avviso: "Per problemi organizzativi, nel punto assistenza territoriale di Matelica potrebbe momentaneamente non essere presente il, nel caso di uscita contemporanea dell’ambulanza e deldi guardia medica nella giornata di domenica 18. È comunque prevista l’accoglienza da parte del personale infermieristico". Per la minoranza "Procaccini è male informata o non gode di adeguata considerazione dei dirigenti dell’Ast e comunque non ha il controllo della situazione".