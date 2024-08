Ora vengono i brividi Strage Bayesian spunta l’ultima foto fatta prima del naufragio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 20 agosto 2024) Al lavoro gli speleosub dei vigili del fuoco, da ore sul luogo deldel veliero britannico avvenuto all’alba di ieri dopo la tromba d’aria a Porticello, Palermo. Sono sei i dispersi del, la barca affondata per il maltempo: tra loro anche il presidente della Morgan Stanley International Jonathan Bloomer con la moglie. Disperso anche Mike Lynch, il tycoon britannico, fondatore della Autonomy, la figlia diciottenne Hannah, il legale di Lynch, Chris Morvillo e Nada Morvillo. I sommozzatori stanno raggiungendo a turno la profondità di 49 metri, dove si trova lo scafo, due alla volta per 12 minuti a squadra, per poi risalire. “Il veliero è adagiato sul fondo su un fianco, appare integro e senza squarci”. Così l’ispettore del Nucleo sommozzatori dei Vigili del fuoco di Palermo Marco Tilotta parlando delle ricerche dei dispersi.