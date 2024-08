Omicidio a Casazza giovane ucciso dopo un violento pestaggio fuori da un bar

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 20 agosto 2024)nella tarda serata di lunedì 19 agosto. E’ successo a, nei pressi del parcheggio del supermecato Migross, in via Nazionale, vicino alla statale del Tonale. Secondo una prima ricostruzione, sembra che un uomo di 30 anni sia stato vittima di unfinito in tragedia. Si tratta Nikola Ivasyk, un ragazzo ucraino di Leopoli che viveva di fronte al bar all’esterno del quale è stato. Scattato l’allarme, sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce blu di Lovere. Inutili i tentativi di rianimare l’uomo. Sul posto i carabinieri di Clusone. La vittima si era trasferita in Italia da qualche tempo, dove aveva svolto diversi lavori tra i quali l’operaio e il badante. A Leopoli, invece, aveva lasciato la moglie, dalla quale era separato, e una figlia di 7 anni.