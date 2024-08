Mpox e la disinformazione

Leggi tutta la notizia su butac

(Di martedì 20 agosto 2024) Sono tanti i media che stanno parlando di nuova emergenza sanitaria – o falsa emergenza sanitaria – legata al “vaiolo delle scimmie”. Si va da articoli come questo de La Verità a testi firmati da Diego Fusaro come questo sul Giornale d’Italia, ma si passa anche per quotidiani nazionali a più larga diffusione: a informare male, tanto per cambiare, stanno contribuendo in tanti. Partiamo dal nome: vaiolo delle scimmie, in inglese Monkeypox, che però è un termine improprio. Usarlo ancora nel 2024 è sbagliato e dimostra di non aver approfondito in alcun modo la materia.