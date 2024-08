Milly ha informato Sonia Bruganelli Ballando con le stelle notizia inattesa per l’ex di Paolo Bonolis

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 20 agosto 2024)con le, la scoperta sulla concorrente vip. Sono stati ufficializzati i protagonisti della prossima edizione dello show in onda su Rai1 il sabato sera a partire dal 28 settembre. Sono Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini, I Cugini di Campagna, Alan Friedman, Bianca Guaccero, Luca Barbareschi e. All’appello mancano due concorrenti sui qualiCarlucci ha voluto mantenere il segreto: “Vogliamo lasciare una piccola sorpresa che vi sveleremo in un secondo tempo. Quando? Mica lo potete sapere adesso. Ci sono due nomi che non vi dico, sono chiusi e impacchettati. Non posso dirlo ora, ve li dirò più avanti. Dai, giochiamo un po’. Sono nomi importanti e molto carini”. Ora spunta fuori un’indiscrezione bomba sulla concorrente. Leggi anche: “BravaCarlucci, iniziamo a fare sul serio”.