M5S Conte avvia costituente | Nessuno decide a priori su cosa si può deliberare

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 20 agosto 2024) (Adnkronos) – Nel giorno in cui Beppe Grillo blinda il simbolo del M5S e la regola del doppio mandato, Giuseppeil percorso verso ladel Movimento 5 Stelle. E pur senza citare il garante pentastellato, lancia un messaggio preciso a Grillo: “E’ la prima volta che un partito, una forza politica in Italia e in Europa realizza questo esperimento di democrazia partecipativa e deliberativa. E guardate, in questo processo non ci sono gerarchie. Io stesso mi metto da parte, insieme ci mettiamo da parte con l’attuale gruppo dirigente”, dice l’ex premier in un video. “Lasciamo che siate voi iscritti simpatizzanti a indicarci le soluzioni, voi a votarle. E’ per questo che potremo discutere di tutto, potremo rifondarci integralmente.