L’inflazione a luglio 2024 torna a crescere in Europa | lo scenario in Italia 

(Di martedì 20 agosto 2024) Sono stati diffusi da Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea, i dati relativi al tasso d’inflazione annuale nell’area euro che, a, è stato pari al 2,6 per cento. Viene registrato dunque un leggero aumento rispetto al mese di giugno, quando la percentuale era al 2,5 per cento, mentre, se si guarda al confronto con quanto avveniva 365 giorni fa, si evince uno netto miglioramento dello, con il dato che a2023 era infatti al 5,3 per cento. In riferimento all’Ue, invece, il tasso annuale d’inflazione aè stato pari al 2,8 per cento, anche in questo caso in aumento rispetto a giugno dello stesso anno, quando era al 2,6 per cento. Un anno fa, invece, il valore si stanziava al 6,1 per cento.