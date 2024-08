La notte da sogno di Mbangula | debutto gol e premio di migliore in campo contro il Como Chi è il calciatore belga della Juventus

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) “Conservo il talento che Dio mi ha dato” scriveva su Instagram ai tempi del Brugge. Oggi, Samuel-Germain KindueluTshifunda – meglio conosciuto come Samuel– lo sta mettendo a disposizionee di Thiago Motta che tanto ha creduto in lui sin dal precampionato (Norimberga e Brest).il, la sorpresa che non ti aspetti: esordio dal 1? e gol del vantaggio bianconero alla prima partita di campionatonuova stagione, nella serata “delle prime volte”. Defilato sulla fascia sinistra, poi una sterzata in mezzo ale pallone nell’angolino. L’esultanza e l’inchino verso la Sud: “Ho pensato fosse un. Quando ho sentito lo stadio e i tifosi è stata una sensazione incredibile” ha dichiarato ilclasse 2004 ai microfoni di Dazn. Gol, assist e nessun errore: difficile immaginarsi unadi così.