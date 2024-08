Il Napoli prigioniero dei suoi incubi Mbangula e la difesa del Milan | cosa ha raccontato la prima giornata di Serie A

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Il mercato – soprattutto – ancora aperto, squadre incomplete, calcio d’agosto, preparazioni diverse, il caldo: le valutazioni dopo ladiA sono sempre un azzardo, quello che è buono oggi domani chissà, ma una panoramica, senza prendersi troppo sul serio, ci sta. Vediamo Clic e Flop di questo turno inaugurale. CLIC ATALANTA Si rompe Scamacca, Koopmeiners abbandona la nave per accettare l’offerta della Juve, a poche ore dalla trasferta di Lecce si chiama fuori anche Lookman, eroe del 3-0 sul Bayer Leverkusen a Dublino: in condizioni normali, una squadra avrebbe pagato dazio, invece la banda di Gasperini tiene testa per un’ora al Real Madrid in Supercoppa Uefa e poi va a vincere 4-0 a Lecce. Occhio al tabellino: doppiette di Retegui e Brescianini, due nuovi. Tra i club di fascia alta, l’Atalanta è partita meglio.