È morta Francesca Di Ruberto di Non è la Rai | scontro contro un furgone per la raccolta dei rifiuti L’azienda Ama | A disposizione delle autorità competenti

(Di martedì 20 agosto 2024) A soli 15 anni aveva partecipato a “Non è la Rai” nella stagione televisiva 1994-1995, dove cantò “Cuore”. A soli 44 anni èDiin un incidente stradale lungo via Trionfale a Roma. La vittima viaggiava insieme ad un uomo di 43 anni, rimasto ferito nello schianto tra l’utilitaria e undell’Ama per ladei. Il conducente 47enne del mezzo dell’Ama è risultato negativo al narcotest e all’alcol test. Secondo le prime ricostruzioni, raccolte da Il Messaggero, l’auto delladeimarciava in senso opposto a quello dell’autovettura della vittima. Loè stato fortissimo.Ama Spa ha diramato un comunicato stampa: “Si è verificato un incidente tra un’autovettura privata e un camion, un Iveco Magirus, Ama in servizio presso via Trionfale.