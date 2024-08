E lei non se ne occupa Schlein senza vergogna | per quale morte incolpa Giorgia Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Non c'è niente da fare. Per la sinistra è sempre colpa di. Non importa che il presidente del Consiglio sia a massimi di gradimento da parte degli elettori italiani. Così come il suo partito, primo sia nella coalizione di governo sia rispetto a tutti gli altri. Sembra quasi che qualunque cosa spiacevole accada in Italia sia da imputare alla leader di Fratelli d'Italia. Anche quando un bracciante perde la vita. Ellyha perso il pelo, ma non il vizio. È più forte di lei: non riesce proprio a portare avanti battaglie politiche personali. Preferisce altresì accusaredi qualunque cosa. L'ultima in ordine cronologico riguarda proprio un bracciante, morto a causa delle difficili condizioni di lavoro nei campi.