Dall’aula al grande schermo | quando i film incontrano la scuola

(Di martedì 20 agosto 2024) Anche se siamo in pieno agosto, il ticchettio nella mente degli studenti inizia a farsi sempre più insistente. Le ore di sole stanno pian piano diminuendo, e settembre non è poi così lontano. È tempo di decidere quale diario comprare e se quello zaino sia in grado o meno di reggere per altri nove mesi il peso di libri e dizionari. Le versioni assegnate a fine maggio e abbandonate in un angolino scalpitano, i compiti di matematica attendono e le verifiche della prima settimana incombono minacciose. Insomma, lo diciamo a bassa voce, ma sotto sotto lo sappiamo: manca poco alla riapertura della. Croce e delizia di ognuno di noi, con le sue mura detestate con viscerale trasporto e nostalgicamente rimpiante a qualche decennio di distanza.