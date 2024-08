Correa proposto al Genoa dall’Inter Tutto confermato – SI

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 agosto 2024) Joaquinsembra destinato a rimanere un giocatore dell’Inter, anche se la dirigenza cerca ancora di venderlo. L’ultima proposta fatta confermata da Alfredo Pedullà su Sportitalia. PRESENTE – Joaquinsta vivendo l’estate più strana forse della sua carriera e sicuramente per un calciatore in generale. In uscita, offerto a qualsiasi tipo di squadra, però titolare in tutte le amichevoli pre-stagione e convocato anche alla prima giornata di campionato contro il. El Tucu era presente al Ferraris ed è corso ad esultare al momentaneo gol del 2-1 di Marcus Thuram a pochi minuti dal novantesimo. Proprio il grifone può essere nel futuro dell’argentino., un problema con ilCESSIONE – La dirigenza nerazzurra haJoaquinal, Alfredo Pedullà lo haproprio questa sera.