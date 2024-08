Con lo spirito giusto La Selva si prepara alla Festa titolare | Contrada entusiasta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) Loè quello: nella"c’è tanta voglia di festeggiare". "Siamo usciti da Piazza sconfitti, ma abbiamo ben figurato - ha detto il priore Benedetta Mocenni -. Siamo contenti delle scelte compiute dal nostro capitano, Andrea Causarano, e da come si è comportato Andrea Sanna: la, al rientro, li ha applauditi, sono stata proprio io a dire a Virgola di andare in piazza San Giovanni, se lo meritava. Un po’ di dispiacere per esserci andati vicini c’è, ma chi era davanti ha giocato bene, tutti abbiamo visto la corsa. Mafine siamo freschi di vittoria anche noi". Un’altra vittoria, quella del 2 luglio 2023, che ha portato entusiasmo in Vallepiatta. "I tanti successi, i tanti momenti belli vissuti - ha sottolineato l’onorando -, hanno riempito ladi tanti giovani, bravissimi, educati, che hanno voglia di stare insieme.