Come vedere i film di Alien nella giusta sequenza

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 20 agosto 2024) Con la scelta di riportare la saga alle proprie radici horror,:Romulus mette d’accordo pubblico e critica ed è un invito a fare ordine suidi, o meglio ali guardiamo. Un po' è per via della sua natura di raro interquel, ovvero di episodio situato fra altri due, quelli che hanno dato il via a questa epica spaziale:del 1979 es – Scontro finale, visto in sala nel 1986, senza trascurare i collegamenti con: Prometheus, uscito nel 2012. Più avanti, sarà interessantele novità che la serie tv diporterà all’universo narrativo della saga. Uscirà nel 2025 e fungerà da prequel al primo. Non solo, stando alle prime indiscrezioni, non terrà conto degli avvenimenti del già citato Prometheus e di: Covenant, suo immediato seguito.