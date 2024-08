Chloé lancia una nuova fragranza iconica | l’Eau de Parfum Intense

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 agosto 2024)sta per scuotere il mondo della profumeria con il lancio della suacreazione:de. Questarappresenta il rilascio più significativo del brand dal 2008, segnando una reinterpretazione audace della classica firma olfattiva die la suaIl nuovo profumo è stato creato dai maestri profumieri Michel e Romain Almairac, e incarna l’essenza della “femminilità libera” cara alla fondatrice del marchio, Gaby Aghion.desi distingue per una composizione floreale e legnosa, con note di testa di lampone che si fondono armoniosamente con la rosa, catturando l’essenza di questo fiore in diversi momenti della giornata. Lasi completa con un fondo di ambroxan, cashmeran e cedro, che conferisce un tocco muschiato e legnoso al profumo.