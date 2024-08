Chiesa-Juventus strada tracciata | la strategia dell’Inter resta immutata – SI

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 agosto 2024) Federicoe lahanno definitivamente chiuso i propri rapporti, almeno, sul piano sostanziale.da vedere come si concluderà la telenovela in estate. LA CERTEZZA – Federicoe lasono più che ai ferri corti. Il calciatore italiano ha acquisito in maniera molto chiara la consapevolezza del fatto che i bianconeri non intendano puntare sul suo profilo nella stagione appena iniziata. Al contempo, il toscano non ha alcuna volontà di trasferirsi nella prima piazza disponibile, avendo manifestato in modo evidente al suo club che vorrà passare esclusivamente a un team qualificato alla prossima Champions League.non si riconcilierà con la: le opzioni relative al futuro! LO SCENARIO – Ecco chesolo da definire dove giocherà il calciatore italiano nella stagione 2024-2025. Al momento nulla è escluso.