Bomba in F1 Verstappen e Hamilton ko | nuovo campione del mondo

(Di martedì 20 agosto 2024)in Formula Uno: siache(ma anche Leclerc) vanno ko. L’anno prossimo undelMaxè pronto a prendersi il quarto mondiale di fila. Meritato anche, ma meno stradominato rispetto allo scorso anno quando davvero non c’è mai stata storia.(Lapresse) – Ilveggente.itL’anno prossimo le cose potrebbero cambiare, soprattutto perché dentro la Ferrari ci sarà quel Lewische prenderà il posto di Sainz. Il pilota inglese, come sappiamo, è uno che ha sempre voglia di vincere in tutte le circostanze e di certo non vorrà stare dietro all’olandese che ha ancora molti anni davanti di carriera e che potrebbe insidiarlo. Sarà bagarre, probabilmente aperta anche a Charles Leclerc e qualche altro pilota. Uno di quelli che quest’anno sta già facendo bene e che potrebbe esplodere in maniera definitiva nel corso delle prossime annate.