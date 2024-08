Arriva al Louvre la prima mostra sulla moda

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 20 agosto 2024) Il Museo deldi Parigi è pronto a ospitare la suadedicata alla. «È lavolta che ildecide di realizzare unasul rapporto tra lae le sue collezioni» ha raccontato Olivier Gabet, direttore del dipartimento di arti decorative del museo francese e curatore dell’esposizione, in esclusiva a WWD. Obiettivo della— il cui titolo deve ancora essere finalizzato — sarà quello di «cercare di capire perché i musei possono essere interessanti e importanti per i designer e come le nostre collezioni, in particolare quelle del, possano nutrire e ispirare le collezioni degli stilisti». Stilisti che Gabet definisce come «i migliori ambassador» per musei e istituzioni analoghe.