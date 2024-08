Alice Silverstone e le bacche velenose a Londra Fan in allarme – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 20 agosto 2024) L’attrice americana Aliciaha pubblicato stamattina uno stranosu TikTok in cui consuma uno strano frutto mentre esplora le strade di. Il frutto in questione è però la cosiddetta “ciliegia di Gerusalemme”, ed è estremamente velenoso per gli esseri umani. Da allora nessuno ha più avuto sue notizie. Perlomeno in rete e la cosa sta allarmando i fan della star di “Ragazze a Beverly Hills” e “Batman e Robin”. Nel, l’attrice sembra trovarsi in una zona elegante die pare che abbia anche attraversato una recinzione per cogliere uno dei frutti da una pianta in vaso. Ne aveva già addentato uno prima di filmarsi mentre chiedeva aiuto per identificarlo. I follower preoccupati hanato sui social media, avvertendo che il frutto era quello del solanum pseudocapsicum.