Alessandro Vicinanza ha rifatto le labbra? Lui costretto a cancellare la foto e sbotta

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 20 agosto 2024) In queste oreè stato bersagliato dagli utenti del web a causa di alcuni contenuti pubblicati su Instagram. Il ragazzo è solito condividere sui social sprazzi delle sue giornate, della sua vita, sia privata sia professionale. In uno degli ultimi post, però, pare che l’attenzione di alcuni utenti sia stata catturata dalledell’ex volto di Uomini e Donne, le quali sembrano rifatte. Lui, esausto delle critiche e degli insulti, è statoa rimuovere un post ed ha dato luogo anche ad uno sfogo sui social. Cosa è successo alledi? Sul web è caosha davverole? In alcunepubblicate di recente, il giovane appare con qualcosa di alquanto particolare e diverso sul viso. La sua bocca, infatti, sembra insolitamente più gonfia rispetto al solito.