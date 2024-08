A Paganin | Inter nei due gol subiti ho visto una cosa Bisogna aspettare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 agosto 2024) Dopo la fine della prima giornata del campionato di Serie A, arrivano le prime analisi di giornalisti, opinionisti ed ex calciatori. È il caso anche di Antonio, che a TMW Radio sottolinea unavista nei goldall’contro il Genoa. PAREGGIO – Come ben sappiamo, l’ha aperto la Serie A con un pareggio sul campo del Genoa. Un 2-2 che sa di beffa per quanto creato, per gli errori individuali che hanno portato ai gol rossoblu, per il rigore parato da Yann Sommer ma non abbastanza respinto per impedire a Junior Messias di siglare il pari all’ultimo respiro. Insomma, tante variabili, ma il risultato non cambia. Purtroppo sono già tante le critiche – specialmente dei tifosi nerazzurri stessi – dopo una sola partita giocata. Ma ci sta, è il gioco delle parti.