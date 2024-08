Voci di Gaza – I miei nipoti con l’epatite per la mancanza di acqua potabile Se sopravviviamo alle bombe moriamo per le malattie

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Oltre al trauma dei bombardamenti incessanti, della perdita delle loro case e dello sfollamento, la popolazione della Striscia dilotta ogni giorno per soddisfare le necessità più elementari:e bagni funzionanti. Senza servizi igienici adeguati, i palestinesi sfollati, soprattutto i più vulnerabili, sono ad alto rischio di infezioni, disidratazione e altri gravi problemi di salute. L’Onu ha chiesto una pausa di 7 giorni nei combattimenti nella Striscia diper consentire la vaccinazione di 640mila bambini contro la poliomelite, ricomparsa nella Striscia dopo un quarto di secolo. Il 23 giugno infatti è stato rilevato il poliovirus in campioni delle acque fognarie. Acque che invadono le strade e i campi degli sfollati a causa della distruzione delle infrastrutture per lo smaltimento delle acque reflue.