Tennis gli italiani in campo nei tornei ATP e WTA prima degli US Open Riposo per Musetti e Berrettini

(Di lunedì 19 agosto 2024) Al netto del combined di Cincinnati, che si chiuderà nella notte italiana, in questa settimana che precede gli USil calendariotico propone le qualificazioniUS, che vedrà al via sette azzurri tra uomini e donne ed altri tredei circuiti ATP e WTA. Per il settore maschile un solo torneo in programma, l’ATP 250 di Winston-Salem, negli Stati Uniti, mentre il comparto femminile conta due alternative, ovvero il WTA 500 di Monterrey, in Messico, ed il WTA 250 Cleveland, ancora con gli Stati Uniti protagonisti. Proveranno ad accedere al tabellone principaleUS, impresa mai riuscita a nessuno di loro, Mattia Bellucci, Stefano Napolitano, Francesco Passaro, Andrea Pellegrino, Matteo Gigante ed Andrea Vavassori tra gli uomini e la sola Lucrezia Stefanini tra le donne.