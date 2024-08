Sul green di punta ala Matteo Natoli conquista di slancio la prestigiosa Coppa del Presidente

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ancora grande spettacolo al Golf Club diAla, dove l’attenzione generale è stata catalizzata dalla "del", una competizione molto sentita che quest’anno è arrivata alla sua cinquantanovesima edizione. Grazie a un eccellente primo giro, realizzato in settantadue colpiha potuto controllare nella seconda giornata, completata in 81,ndo la vittoria finale con 153 colpi totali. In prima categoria Massimo Bombacci (144) ha preceduto di un solo colpo Giovanni Galeotti al quale non è stato sufficiente un secondo giro perfetto, con cui ha realizzato settantuno punti. Ha completato il podio Giuseppe Oldrini (147). In seconda categoria il primo gradino del podio, con ampio margine rispetto agli avversari, è statoto da Giuseppe Cenci (138) seguito da Christophe Andres (143) e Federica Buoncristiani (144).