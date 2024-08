Sommer annuncia il ritiro dalla Svizzera | È stato un onore! Ora focus sull’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 agosto 2024) Dopo dodici anni trascorsi a prestare servizio per la Nazionale, Yannil suo. Il portiere dell’Inter pubblica un emozionante messaggio rivolto ai suoi tifosi. PRIVILEGIO – Giornata particolarmente significativa e memorabile per Yann, che sul proprio profilo Instagram comunica: «Caro calcio svizzero, dopo un’attenta riflessione ho deciso di concludere la mia carriera da portiere della nazionale. Èun grandee privilegio rappresentare il mio Paese ai massimi livelli per 12 anni e in 94 partite internazionali. Con la conclusione di un’altra grande finale agli Europei nella vicina Germania, dove ho trascorso anni indimenticabili in Bundesliga, è giunto il momento di salutarci».