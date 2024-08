Sogno di un compromesso di mezza estate tra destra e sinistra

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 19 agosto 2024) I diritti civili non saranno una priorità per l’autunno, ce ne sono altre sicuramente più impellenti per il Parlamento e la maggioranza che dovrà affrontare i passaggi del premierato, l’autonomia differenziata, la riforma della giustizia. Per arrivare ad approvare, a fine anno, la legge di Bilancio 2025. Tutti dossier divisivi su cui centroe centrosi combatteranno in piena campagna elettorale per le regionali in Emilia-Romagna, Liguria e Umbria. Quindi ce n’è abbastanza per il teatrone della politica sul cui palcoscenico ognuno rimane sulle sue posizioni. Tuttavia ci potrebbe essere una zona neutra di dialogo, di confronto, di civiltà politica, verrebbe da dire se l’espressione non sembrasse paradossalmente ingenua. È quella che in un’intervista al Corriere della Sera Luca Zaia, un leghista che ragiona con la sua testa, ha chiamato «no-fly zone sui diritti civili».