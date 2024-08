Softball | buona la prima per Saronno alla European Cup Winners Cup 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024) Parte con il piede giusto il cammino di, squadra italiana diimpegnata da quest’oggiCupCupin fase di svolgimento nei Paesi Bassi, precisamente al Noordersportpark di Haarlem. La compagine lombarda ha infatti sconfitto per 3-0 le tedesche del Bonn Capitals, sfruttando un inizio di match di alto profilo. La Inox nello specifico ha segnato il primo punto sfruttando uno strikes out di Modrego nell’attacco inaugurale, avanzando poi con le altre due unità nella seconda ripresa, trovate grazie a un singolo a destra di Dayton (punto di Blesa) e a un groundsout di Rotondo (Punto di Bartoli). Sul parziale di 3-0 la partita ha poi vissuto una lunga fase di stallo, con il tabellino rimasto immobilizzato fino al settimo inning. Abbastanza equilibrato il conto delle valide: tre contro le due delle teutoniche al netto di due errori per parte.