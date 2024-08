Sassuolo ufficiale | Ruan Tressoldi venduto al San Paolo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) “L’U.S.Calcio comunica di aver ceduto, con la formula del prestito con opzione e obbligo di acquisto a determinate condizioni, il calciatore(’99, difensore) al SanFC. La società ringraziaaugurandogli le migliori fortune umane e professionali”. Lo si legge nel comunicatopubblicato dalla società neroverde. Il difensore brasiliano lascia la Serie A dopo aver collezionato 56 presenze. Zero gol italiani per il centrale, prelevato nel 2021 dal Gremio. Ora il ritorno in patria per il classe 1999.al SanSportFace.